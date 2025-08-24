Airtel नेटवर्क फिर ठप होने से खलबली मची: भारत के बड़े शहरों में यूज़र्स हुए परेशान

Airtel network outage in India: भारत में एक बार फिर एयरटेल नेटवर्क डाउन (Airtel network outage)हो गया। इस बार बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सूरत और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में यूज़र्स को सिग्नल और इंटरनेट कनेक्टिविटी (Airtel network outage in India)की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तकनीकी समस्याओं को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार दोपहर 12:15 बजे के आसपास एयरटेल नेटवर्क की समस्या (Airtel signal problem) चरम पर थी। इस दौरान करीब 7,109 यूज़र्स ने आउटेज की शिकायत दर्ज की।डाउनडिटेक्टर के लाइव मैप में स्पष्ट रूप से देखा गया कि बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता सबसे ज्यादा प्रभावित (Airtel internet down) रहे। एयरटेल केयर्स के अनुसार, यह समस्या अस्थायी कनेक्टिविटी व्यवधान के कारण प्रतीत होती है। कंपनी ने कहा कि समस्या एक घंटे में ठीक हो जाने की उम्मीद है।