Airtel नेटवर्क फिर ठप होने से खलबली मची: भारत के बड़े शहरों में यूज़र्स हुए परेशान

Airtel network outage in India: भारत में एक बार फिर एयरटेल नेटवर्क डाउन (Airtel network outage)हो गया। इस बार बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सूरत और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में यूज़र्स को सिग्नल और इंटरनेट कनेक्टिविटी (Airtel network outage in India)की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तकनीकी समस्याओं को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार दोपहर 12:15 बजे के आसपास एयरटेल नेटवर्क की समस्या (Airtel signal problem) चरम पर थी। इस दौरान करीब 7,109 यूज़र्स ने आउटेज की शिकायत दर्ज की।डाउनडिटेक्टर के लाइव मैप में स्पष्ट रूप से देखा गया कि बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता सबसे ज्यादा प्रभावित (Airtel internet down) रहे। एयरटेल केयर्स के अनुसार, यह समस्या अस्थायी कनेक्टिविटी व्यवधान के कारण प्रतीत होती है। कंपनी ने कहा कि समस्या एक घंटे में ठीक हो जाने की उम्मीद है।
एयरटेल केयर्स संदेश में लिखा था, "असुविधा के लिए हमें खेद है। आपको जो समस्या आ रही है, वह अस्थायी कनेक्टिविटी व्यवधान के कारण प्रतीत होती है और एक घंटे के भीतर ठीक हो जाने की उम्मीद है। समय बीत जाने के बाद, कृपया सेवाएँ बहाल करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन पुनः चालू करें। धन्यवाद।"
डाउनडिटेक्टर ने दोपहर 1 बजे के बाद आउटेज रिपोर्ट में सुधार दिखाया। हालाँकि, शाम 4 बजे के आसपास यूजर्स के आउटेज की 150 से ज़्यादा रिपोर्टें अभी भी मौजूद थीं।
डाउनडिटेक्टर के अनुसार, आउटेज से प्रभावित यूजर्स में से 51 प्रतिशत ने सिग्नल संबंधी समस्याओं की सूचना दी, जबकि 32 प्रतिशत ने मोबाइल इंटरनेट से संबंधित समस्याओं की सूचना दी। 17 प्रतिशत यूजर्स को पूरी तरह ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस व्यवधान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, कुछ ने कहा कि कंपनी को कम से कम अपने यूजर्स को इस व्यवधान के बारे में सूचित करना चाहिए।
एक यूज़र ने X पर लिखा, "आज बेंगलुरु में एयरटेल का इंटरनेट बंद है? क्या किसी और को भी इससे जूझना पड़ रहा है? @airtelindia, हमें अनजान छोड़ने के बजाय कम से कम यूज़र्स को इंटरनेट बंद होने की जानकारी तो दे!"
एक अन्य यूजर ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "एयरटेल पोस्टपेड पिछले 6 घंटों से बंद है, कॉल या इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहा है। @एयरटेल काम नहीं कर रहा है, शून्य जवाबदेही है और आप ग्राहक सेवा से बात नहीं कर सकते हैं, @ट्राई आपको कम से कम कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा लगता है कि @एयरटेल इंडिया ने भारतीय नागरिकों को धोखा दिया है।"
भारत में मोबाइल नेटवर्क के यूजर्स को सोमवार, 18 अगस्त को लंबे समय तक व्यवधान का सामना करना पड़ा था, जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से एयरटेल से हुई और फिर कुछ हद तक जियो और वोडाफोन-आइडिया के साथ भी हुई।
तकनीकी गड़बड़ियों पर नजर रखने वाले पोर्टल डाउनडिटेक्टर ने शाम करीब साढ़े चार बजे एयरटेल में खराबी की 3,600 से अधिक रिपोर्ट देखीं, जबकि पहले यह संख्या 15 से भी कम थी। रात साढ़े दस बजे तक इसमें धीरे-धीरे कमी आई और यह संख्या 150 से भी कम रह गई।