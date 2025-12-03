Success Story: यूट्यूब को गुरु बनाकर शुरू की मशरूम की खेती, आज पैसों की हो रही बारिश

अमित और दीपिका ने अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए मशरूम के दूसरे इस्तेमाल पर भी फोकस किया। दीपिका केक, कुकीज, ब्रेड और बिस्किट जैसे बेकरी उत्पादों में मशरूम इस्तेमाल करने लगीं। उनके इस प्रयोग को काफी पसंद किया गया। उन्होंने आचार भी बनाया, जिसका टेस्ट लोगों की जुबां पर चढ़ गया। आज के समय में दीपिका के बेकरी उत्पाद पुणे, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं। अमित 4000 वर्गफीट पर मशरूम की खेती करते हैं। जबकि दीपिका की बेकरी 1200 वर्गफुट पर है। पिछले वित्त वर्ष में दोनों का कुल टर्नओवर 24 लाख रुपए से अधिक रहा था।