Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

फ्रांस और UK की GDP से भी आगे निकला Apple का मार्केट कैप, iPhone 17 की मजबूत बिक्री का असर, देखिए आंकड़े

Apple m-Cap: आईफोन मेकर एपल के बाजार पूंजीकरण में काफी इजाफा हुआ है। शेयर में उछाल के चलते यह 3.9 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 21, 2025

Apple Mcap

एपल का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है।

आईफोन 17 सीरीज की मजबूत बिक्री के कारण एपल का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। यह एनवीडिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। एपल का शेयर आखिरी कारोबारी सत्र में 3.94 प्रतिशत की तेजी के साथ 262.24 डॉलर पर बंद हुआ, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 3.9 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। फिलहाल ग्राफिक्स चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया 4.44 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है।

एपल का यह मार्केट कई देशों की जीडीपी से अधिक है। इनमें कनाडा, फ्रांस, इटली और यूके भी शामिल है। हालांकि, जापान, भारत, जर्मनी, चीन और अमेरिका की जीडीपी एपल के मार्केट कैप से अधिक है।

आईफोन 17 सीरीज ने किया बढ़िया परफॉर्म

काउंटरपॉइंट रिसर्च के आंकड़ों से पता चला है कि आईफोन 17 सीरीज ने वैश्विक स्तर पर, खासकर चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में, शुरुआती बिक्री में अपने पहले के मॉडल से बेहतर प्रदर्शन किया है। एपल 30 अक्टूबर को अपनी तिमाही आय की रिपोर्ट करेगा और शेयर का अच्छा प्रदर्शन निवशकों के उत्साह को दिखाता है।

बिक्री में 28% की सालाना ग्रोथ का अनुमान

विक्रेताओं और उद्योग विश्लेषकों के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देते हुए, आईफोन 17 मॉडल भारत में पिछले साल की आईफोन 16 सीरीज की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। एपल ने भारत में त्योहारों पर अपनी सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। विश्लेषकों ने आईफोन 17 सीरीज की सफलता के चलते 2025 में बिक्री में 28 फीसदी की सालाना वृद्धि का अनुमान लगाया है।

16 सीरीज की तुलना में अधिक रही बिक्री

पिछले वित्त वर्ष में एपल की वार्षिक बिक्री लगभग 9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। विश्लेषकों ने बताया कि लॉन्च के पहले हफ्ते में आईफोन 17 सीरीज की बिक्री आईफोन 16 सीरीज की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक रही। इस त्योहारी तिमाही में एपल 45 लाख शिपमेंट पार करने की राह पर है और नए आईफोन एयर के आने से नई लोकप्रियता मिलने की उम्मीद है।

क्या है कीमत?

आईफोन 17 (256जीबी) की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए है, जबकि आईफोन एयर (256जीबी) की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपए, आईफोन 17 प्रो (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 134,900 रुपए और आईफोन 17 प्रो मैक्स (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 149,900 रुपए है। भारत एपल का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र भी बनता जा रहा है, जहां अब हर पांच में से एक आईफोन का उत्पादन देश में हो रहा है।

(आईएएनएस की रिपोर्ट)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 04:46 pm

Hindi News / Business / फ्रांस और UK की GDP से भी आगे निकला Apple का मार्केट कैप, iPhone 17 की मजबूत बिक्री का असर, देखिए आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Muhurat Trading में हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, मेटल और फार्मा स्टॉक्स उछले, उधर सरकारी बैंकों में गिरावट

Muhurat Trading 2025
कारोबार

Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी जबरदस्त गिरावट, दिवाली के बाद खूब टूट गए दाम

Gold Silver Price Today
कारोबार

Silver Price Today: चांदी की जबरदस्त शॉर्टेज, सुनारों की तिजोरियां हुईं खाली, नए ऑर्डर नहीं ले रहे ज्वैलर्स, क्या है वजह?

Silver Price Today
कारोबार

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आ गई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं आज भाव

Gold Price Today
कारोबार

Bank Holiday Today: गोवर्धन पूजा पर आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.