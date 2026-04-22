Appraisal Time: इंक्रीमेंट के बाद हाथ में आएगी कम सैलरी? नए नियम का कुछ ऐसा है फंडा

सीधा जवाब है, हां। इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी CTC 12 लाख रुपये सालाना है। अभी बेसिक 3.6 लाख है तो EPF उसी पर कटता है। नए नियम के बाद बेसिक 6 लाख होगी तो EPF ज्यादा कटेगा। CTC वही रही लेकिन हाथ में आने वाला पैसा कम हो जाएगा। पर सरकार ने ये नियम आपके फायदे के लिए बनाया है, लंबे समय में यह आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि रिटायरमेंट फंड बड़ा बनेगा, ग्रेच्युटी ज्यादा मिलेगी। लेकिन आज की EMI और घर का खर्च चलाने वालों के लिए यह राहत की बात नहीं लगती। मगर एक रास्ता यह है कि अगर कंपनी अनुमति दे तो EPF योगदान को 15,000 रुपये की वैधानिक सीमा पर रोक सकते हैं। इससे हर महीने सिर्फ 1,800 रुपये EPF में जाएंगे और बाकी पैसा हाथ में रहेगा।