हवाई सफर होगा महंगा! ATF के दाम में फिर हुआ बड़ा इजाफा

हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हवाई यात्रियों को बड़ा झटका लग सकता है। जल्द ही हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। दरअसल गुरुवार को जेट फ्यूल या एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमत में एक बार फिर से जबरदस्त इजाफा हुआ है।

हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हवाई यात्रा के लिए जल्द ही यात्रियों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल गुरुवार को एयर टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसकी की कीमतें 16.3 फीसदी बढ़ा दी गई हैं। इसका सीधा असर हवाई यात्रा पर पड़ सकता है। एयरलाइंस एयर फेयर में इजाफा कर सकती है। ये इजाफा 15 फीसदी तक हो सकता है। बता दें कि, यह मार्च 2022 के बाद से सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसके साथ ही जेट फ्यूल का भाव नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

ATF Price Hike Today More than 16 Percent Air Travel Will Be Expensive