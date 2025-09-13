Bank Holiday: क्या आज शनिवार को बंद रहेंगे बैंक? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday: ग्राहक अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी और किस शनिवार को बैंक खुले रहेंगे। अगर आप छुट्टी के बारे में पता करके घर से नहीं निकले हैं, तो हो सकता है आपको बैंक ब्रांच पर ताला लगा मिले। इससे आपका जरूरी बैंकिंग काम अटक जाएगा। ऐसे में घर से निकलने से पहले ही बैंकों की छुट्टी के बारे में पता कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि आज शनिवार, 13 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे या खुले रहेंगे।
बैंकों में हर हफ्ते के रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। इसके अलावा बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहते हैं। आज 13 सितंबर है। यानी आज महीने का दूसरा शनिवार है। ऐसे में आज देशभर में बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक ब्रांच जाकर जरूरी काम निपटाना है, तो अब यह सोमवार को ही हो सकता है। इस महीने चौथा शनिवार 27 सितंबर को पड़ रहा है। यानी इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 20 सितंबर को तीसरा शनिवार है। यानी इस दिन बैंक खुले रहेंगे। आइए जानते हैं कि इस महीने कब-कब बैंकों की छुट्टी रहेगी।
13 सितंबर 2025 - महीने के दूसरे शनिवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
14 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंकों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
21 सितंबर 2025 - रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
22 सितंबर 2025 - नवरात्र स्थापना के चलते जयपुर जोन में बैंक बंद रहेंगे।
23 सितंबर 2025 - महाराजा हरि सिंह जयंती के चलते जम्मू में बैंक बंद रहेंगे।
27 सितंबर 2025 - महीने के चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
28 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।
29 सितंबर 2025 - महा सप्तमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
30 सितंबर 2025 - महा अष्टमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, त्रिपुरा, भुवनेश्वर, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे।
आजकल बैंकों ने काफी सारी बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन ही कर दी है। आप बैंक के मोबाइल ऐप से सिर्फ एक क्लिक में बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। चाहे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हों, एफडी करानी हो, आरडी करानी हो, पर्सनल लोन लेना हो या फिर चेक बुक इश्यू करानी हो, ये सभी काम आप बैंक के मोबाइल एप से निपटा सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कई काम हैं जिनके लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ जाता है।