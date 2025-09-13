Bank Holiday: क्या आज शनिवार को बंद रहेंगे बैंक? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

13 सितंबर 2025 - महीने के दूसरे शनिवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

14 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंकों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

21 सितंबर 2025 - रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

22 सितंबर 2025 - नवरात्र स्थापना के चलते जयपुर जोन में बैंक बंद रहेंगे।

23 सितंबर 2025 - महाराजा हरि सिंह जयंती के चलते जम्मू में बैंक बंद रहेंगे।

27 सितंबर 2025 - महीने के चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

28 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।

29 सितंबर 2025 - महा सप्तमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।

30 सितंबर 2025 - महा अष्टमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, त्रिपुरा, भुवनेश्वर, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे।