Bank Holidays in April: इस महीने अलग-अलग जोन में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, जरूरी काम निपटाना है तो देख लें यह लिस्ट

1 अप्रैल, बुधवार को वार्षिक लेखा बंद/बैंक क्लोजिंग के चलते आइज़ॉल, गंगटोक, कोहिमा, रांची, शिलांग और शिमला जोन को छोड़कर पूरे देश में बैंक बंद हैं।

2 अप्रैल, गुरुवार को मौंडी थर्सडे के चलते कोच्चि, तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।

3 अप्रैल, शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते अगरतला, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर पूर देश में बैंक बंद रहेंगे।

5 अप्रैल को रविवार के चलते बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

11 अप्रैल को दूसरे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

12 अप्रैल को रविवार के चलते बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

14 अप्रैल को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, बैसाखी, तमिल नव वर्ष, बोहाग बिहू, विशु के चलते देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे।

15 अप्रैल को बंगाली नव वर्ष, विशु, हिमाचल दिवस के चलते अगरतला, गुवाहाटी, इटानगर, कोच्चि, कोलकाता, शिमला, तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।

16 अप्रैल को बोहाग बिहू के चलते गुवाहाटी में बैंक बंद रहेंगे।

19 अप्रैल को रविवार के चलते बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

20 अप्रैल को बसव जयंती, अक्षय तृतीया के चलते बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे।

21 अप्रैल को गरिया पूजा के चलते अगरतला में बैंक बंद रहेंगे।

25 अप्रैल को चौथे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

26 अप्रैल को रविवार के चलते बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।