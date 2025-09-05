Anil Ambani और RCom को इस सरकारी बैंक ने घोषित किया ‘फ्रॉड’, जानिए क्या है मामला

RCom इस समय दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 के तहत CIRP से गुजर रही है। कंपनी ने कहा है कि विचाराधीन लोन्स उसकी दिवालियापन कार्यवाही शुरू होने से पहले की अवधि से संबंधित हैं। कंपनी का दावा है कि इन लोन्स का समाधान एक समाधान योजना के हिस्से के रूप में या IBC के तहत परिसमापन के माध्यम से किया जाना चाहिए। RCom वर्तमान में एक समाधान पेशेवर, अनीश निरंजन नानावती के नियंत्रण में है। अनिल अंबानी अब कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'अनिल अंबानी RCom के कार्यकारी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति नहीं थे। कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन या निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।'