बदलेंगे वैश्विक व्यापार के समीकरण! चीन और खाड़ी देशों को लगेगा झटका, भारत पर भी असर

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ऐलान किया कि ईरान के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अगर यह फैसला लागू हुआ तो भारत समेत दुनिया के कई देशों पर इसका असर पड़ेगा। या तो इन देशों को ईरान से कारोबार बंद करना पड़ेगा या अमरीका में इन्हें ज्यादा टैरिफ चुकाना होगा। चीन, यूएई के साथ भारत-पाकिस्तान जैसे कई एशियाई देश और जर्मनी-इटली, तुर्की जैसे कुछ यूरोपीय देश ईरान के साथ कारोबार करते हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले का असर इन देशों पर पड़ेगा। चूंकि इटली-जर्मनी जैसे ईयू के देश बड़ी मात्रा में अमरीका को एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे में ये देश ईरान का रास्ता भूल सकते हैं।