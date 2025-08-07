सरकार की इस योजना से महिलाएं बनी लखपति, लाखों को मिला रोजगार

योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना होगा, क्योंकि यह योजना SHG से जुड़ी 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो। इसके बाद, आपको अपने नजदीकी SHG कार्यालय में जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और एक व्यवसाय योजना जैसे जरुरी दस्तावेज जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी पोर्टल पर प्रक्रिया की जांच करें, और ऑफलाइन आवेदन के लिए स्थानीय SHG या बैंक से संपर्क करें।