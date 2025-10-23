Bhai Dooj Gifts: भाई दूज पर अपनी बहन को दे सकते हैं ये 5 फाइनेंशियल गिफ्ट, लंबे समय तक आएंगे उनके काम

देशभर में आज भाई दूज मनाई जा रही है। (PC: Gemini)
Bhai Dooj Gifts: 5 दिन के दिवाली फेस्टिवल का आज आखिरी दिन यानी भाई दूज है। कुछ रिश्ते, जैसे भाई-बहन के बीच का बंधन, कभी पुराने नहीं होते। भाई दूज भाई और बहन के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। देशभर में आज भाई दूज मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8:16 बजे शुरू हुई और 23 अक्टूबर को रात 10:46 बजे समाप्त होगी। भाई दूज का तिलक मुहूर्त 23 अक्टूबर को दोपहर 1:13 बजे से 3:28 बजे तक है। आइए जानते हैं कि भाई दूज पर आप अपने भाई या अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे सकते हैं।
आप अपने भाई या बहन को सोने के आभूषण या सोने के सिक्के गिफ्ट में दे सकते हैं। सोना न केवल सुंदर और ट्रेडिशनल गिफ्ट है, बल्कि यह समय के साथ अपनी कीमत भी बनाए रखता है।
आप अपने भाई या बहन के नाम से एक RD या FD अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये दोनों निवेश सामान्य बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। यह उन्हें कैश देने की तुलना में बेहतर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा।
आप अपने भाई या बहन के लिए म्यूचुअल फंड (MF) में निवेश का गिफ्ट भी दे सकते हैं। निवेश एकमुश्त या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के माध्यम से किया जा सकता है। आप उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट में एकमुश्त निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से मिलने वाले आकर्षक लॉन्ग टर्म रिटर्न के कारण यह खुदरा निवेशकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है।
यदि आपके पास शेयर हैं और आप उन्हें उपहार के रूप में देना चाहते हैं, तो आप अपने कुछ शेयर अपने भाई या बहन के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यह एक व्यावहारिक और भावनात्मक दोनों तरह का उपहार हो सकता है।
आप अपनी बहन के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। यह एक शानदार उपहार होगा जो उन्हें अनपेक्षित हेल्थ इमरजेंसी के दौरान भारी खर्चों से बचा सकता है।
