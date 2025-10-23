Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Bhai Dooj Gifts: भाई दूज पर अपनी बहन को दे सकते हैं ये 5 फाइनेंशियल गिफ्ट, लंबे समय तक आएंगे उनके काम

Bhai Dooj Gifts: भाई दूज पर आप अपने भाई या बहन को फाइनेंशियल गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये गिफ्ट उन्हें लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। साथ ही उनकी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेंगे।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 23, 2025

Bhai Dooj Gifts

देशभर में आज भाई दूज मनाई जा रही है। (PC: Gemini)

Bhai Dooj Gifts: 5 दिन के दिवाली फेस्टिवल का आज आखिरी दिन यानी भाई दूज है। कुछ रिश्ते, जैसे भाई-बहन के बीच का बंधन, कभी पुराने नहीं होते। भाई दूज भाई और बहन के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। देशभर में आज भाई दूज मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8:16 बजे शुरू हुई और 23 अक्टूबर को रात 10:46 बजे समाप्त होगी। भाई दूज का तिलक मुहूर्त 23 अक्टूबर को दोपहर 1:13 बजे से 3:28 बजे तक है। आइए जानते हैं कि भाई दूज पर आप अपने भाई या अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे सकते हैं।


  1. सोने के आभूषण या सिक्के उपहार में दें

आप अपने भाई या बहन को सोने के आभूषण या सोने के सिक्के गिफ्ट में दे सकते हैं। सोना न केवल सुंदर और ट्रेडिशनल गिफ्ट है, बल्कि यह समय के साथ अपनी कीमत भी बनाए रखता है।


  1. RD या FD अकाउंट खुलवाएं

आप अपने भाई या बहन के नाम से एक RD या FD अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये दोनों निवेश सामान्य बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। यह उन्हें कैश देने की तुलना में बेहतर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा।


  1. म्यूचुअल फंड में निवेश करा दें

आप अपने भाई या बहन के लिए म्यूचुअल फंड (MF) में निवेश का गिफ्ट भी दे सकते हैं। निवेश एकमुश्त या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के माध्यम से किया जा सकता है। आप उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट में एकमुश्त निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से मिलने वाले आकर्षक लॉन्ग टर्म रिटर्न के कारण यह खुदरा निवेशकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है।


  1. शेयर गिफ्ट करें

यदि आपके पास शेयर हैं और आप उन्हें उपहार के रूप में देना चाहते हैं, तो आप अपने कुछ शेयर अपने भाई या बहन के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यह एक व्यावहारिक और भावनात्मक दोनों तरह का उपहार हो सकता है।


  1. हेल्थ इंश्योरेंस दिला दें

आप अपनी बहन के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। यह एक शानदार उपहार होगा जो उन्हें अनपेक्षित हेल्थ इमरजेंसी के दौरान भारी खर्चों से बचा सकता है।

ये भी पढ़ें

FD Interest Rates: एफडी करवाने जा रहे हैं? ये 8 बैंक ऑफर कर रहे काफी अच्छी ब्याज दरें, जानिए रेट्स
कारोबार
FD interest rates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 12:04 pm

Hindi News / Business / Bhai Dooj Gifts: भाई दूज पर अपनी बहन को दे सकते हैं ये 5 फाइनेंशियल गिफ्ट, लंबे समय तक आएंगे उनके काम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Why Share Market Rise Today: शेयर बाजार में क्यों देखी जा रही आज भारी तेजी? जान लीजिए 4 प्रमुख कारण

why share market rise today
कारोबार

Gold Silver Price Today: दिवाली के बाद से सोने में ताबड़तोड़ गिरावट, चांदी 7 दिन में 21,000 रुपये टूटी, जानिए आज के भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Home Loan Tips: घर खरीदने के लिए ले रहे हैं होम लोन? पहले समझ लें ये 5 बातें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

Home Loan Tips
कारोबार

FD Interest Rates: एफडी करवाने जा रहे हैं? ये 8 बैंक ऑफर कर रहे काफी अच्छी ब्याज दरें, जानिए रेट्स

FD interest rates
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आज भी जबरदस्त गिरावट, चांदी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.