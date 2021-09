OLA ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल का समय बढ़ाया, सीईओ भाविश अग्रवाल बताया ये कारण

नई दिल्ली। ओला (OLA) ने बीते बुधवार को अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) की बिक्री शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि, बाद में कंपनी ने वेबसाइट और प्लेटफॉर्म के साथ समस्याओं को स्वीकार करते हुए एक ट्वीट जारी किया। जिसमें सेल खोलने का समय बढ़ा दिया है।

ओला के सीईओ, भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggrawal) ने एक बयान जारी कर जानकारी दी कि अब पहली सेल की तारीख 15 सितंबर को सुबह 8 बजे शिफ्ट कर दी है।

वेबसाइट की गुणवत्ता अपेक्षाकृत सही नहीं थी

भाविश अग्रवाल के अनुसार उन्हें बिक्री को लाइव करने और भुगतान को संसाधित करने में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि वेबसाइट की गुणवत्ता अपेक्षाकृत सही नहीं थी। इसके लिए उन सभी खरीदारों से माफी मांगी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए देने की कोशिश कर रहे थे।

My message on the @OlaElectric purchase issues today. pic.twitter.com/vDVfwLqC7U