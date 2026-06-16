Investment में पैसा वापस निकालने की क्या होनी चाहिए रणनीति? एक गलत फैसला करा सकता है आपका नुकसान

Mutual Fund Planning: किसी भी निवेश की सफलता पैसा लगाने पर नहीं, उसे सही तरीके से निकालने पर भी टिकी होती है। म्यूचुअल फंड या किसी भी स्कीम में पैसा लगाकर बड़ी रकम जुटाना निवेश का सिर्फ आधा हिस्सा है। समझदारी इस बात में है कि आप उस पैसे को सही समय पर और सही रणनीति के साथ निकालें, ताकि आपके जीवन के बड़े लक्ष्य जैसे- बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या रिटायरमेंट बिना किसी रुकावट के पूरे हो सकें। अगर आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी यानी पैसा निकालने का प्लान सही नहीं है, तो सालो की मेहनत से जुटाया गया पैसा भी बाजार के उतार-चढ़ाव की भेंट चढ़ सकता है।