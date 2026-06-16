Stock Market: लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा उछला, जानिए कहां आई सबसे ज्यादा तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 2.31 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.27 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.39 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.95 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स-बैंक में 0.86 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेस में 0.36 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 0.67 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.26 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.81 फीसदी और निफ्टी मीडिया में 1.26 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी ऑटो में 0.32 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.53 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.18 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.22 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।