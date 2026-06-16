US-Iran War के दौरान 163% तक उछल गए ये 10 शेयर, उधर बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने कराया काफी नुकसान, देखिए आंकड़े

US-Iran युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी ने पिछले महीनों में कच्चे तेल के दाम और ग्लोबल मार्केट को बुरी तरह प्रभावित किया। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध ने अब तक काफी बड़े बदलाव किए हैं। इस दौरान कुछ शेयरों ने निवेशकों को भारी रिटर्न दिया, तो वहीं कई चर्चित शेयरों में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। तनाव शुरू होने के बाद से निफ्टी-500 कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो रक्षा, पावर, सोलर और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से जुड़े शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और कुछ ऑटो शेयरों ने निवेशकों की संपत्ति को डूबो दिया।