17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

NPS नियमों में बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट पर एकमुश्त 80 फीसदी राशि निकालने की छूट, एन्यूटी घटकर 40 के बजाय 20 फीसदी हुई

केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सेवानिवृत्ति पर 80 फीसदी राशि एकमुश्त निकाली जा सकेगी और केवल 20 फीसदी राशि की एन्यूटी खरीदनी होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 17, 2025

NPS

नेशनल पेंशन स्कीम - प्रतीकात्मक तस्वीर - Gemini

Major NPS Reforms: केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में बड़ा बदलाव करते हुए सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 80 फीसदी राशि निकालने की छूट दी है जबकि नियमित पेंशन के लिए अब 40 फीसदी के बजाय शेष 20 फीसदी राशि की ही एन्यूटी खरीदनी होगी। साथ ही अब आठ लाख रुपए तक की राशि जमा होने पर रिटायरमेंट पर 100 फीसदी राशि निकाली जा सकेगी। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने प्रमुख बदलावों के बारे में मंगलवार रात अधिसूचना जारी कर दी।

नियमों में विभिन्न बदलावों से से रिटायर होने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा राशि आएगी वहीं सेवा के दौरान भी उन्हें अपने कोष से धन निकासी को लचीला बनाया गया है। नए नियमाें में सिस्टैमैटिक निकासी प्लान की भी सुविधा दी गई है। साथ ही सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारी अब 75 के बजाय 85 साल की उम्र तक एनपीएस उपभोक्ता बने रह सकेंगे। देश में एनपीएस योजना में करीब 1.75 करोड़ गैर-सरकारी शामिल हैं।

ये किए बदलाव

  • गैर-सरकारी कर्मचारी की संचित निधि 8 लाख रुपए तक है तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
  • यदि मूलधन 8-12 लाख रुपये के बीच है, तो एकमुश्त 6 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे, शेष राशि की निकासी कम से कम छह साल की एन्यूटी से हर साल किया जा सकेगा।
  • यदि संचित निधि 12 लाख रुपये से अधिक है तो 80 % राशि निकाल सकेंगे, शेष 20% की एन्यूटी खरीदनी होगी।
  • एन्यूटी खरीद या एकमुश्त निकासी से पहले मृत्यु होने पर, संचित राशि नामांकित व्यक्ति को मिलेगी।
  • नागरिकता त्यागने पर संचित पेंशन राशि एक साथ प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि एनपीएस धारक लापता है या मृत मान लिया जाता है, तो नामित व्यक्तियों या कानूनी वारिसों को अंतरिम राहत के रूप में मूलधन का 20% भुगतान किया जाएगा, शेष राशि भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार मिलेगी।
  • सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारी 85 वर्ष की आयु तक एनपीएस के साथ बना रह सकता है।
  • एनपीएस में शामिल होने के 15 वर्ष बाद या 60 वर्ष की आयु तक सामान्य निकासी की अनुमति।
  • गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पांच वर्षीय लॉक-इन अवधि समाप्त।
  • सेवानिवृत्ति (60 साल) से पहले चार बार राशि निकाल सकेंगे, हालांकि इसमें चार साल का अंतर जरूरी।

रिटायरमेंट से पहले योजना से अलग होने पर

  • 80% राशि की एन्यूटी खरीदनी होगी, शेष राशि का एकमुश्त भुगतान।
  • यदि संचित राशि 5 लाख रुपये से कम तो पूरी राशि की एकमुश्त निकासी संभव।
  • शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग ग्राहकों के लिए निकास विकल्प के लिए सरकारी डॉक्टर का प्रमाण पत्र जरूरी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच साल का लॉक-इन पीरियड

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच साल की लॉक-इन अवधि लागू होगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सामान्य रूप से पेंशन योजना से बाहर निकलने की अनुमति है। यदि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय संचित राशि पांच लाख रुपए तक है तो 100 प्रतिशत राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। इससे अधिक राशि होने पर 40 प्रतिशत राशि की एन्यूटी खरीदनी होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Dec 2025 01:37 am

Published on:

17 Dec 2025 01:36 am

Hindi News / Business / NPS नियमों में बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट पर एकमुश्त 80 फीसदी राशि निकालने की छूट, एन्यूटी घटकर 40 के बजाय 20 फीसदी हुई

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Air Pollution बढ़ा रहा सांस की बीमारियां, क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस करता है इन्हें कवर?

Health Insurance
कारोबार

शाहरुख खान का दुबई में धमाका: 5000 करोड़ की बिल्डिंग एक दिन में बिकी, अब पार्ट-2 की तैयारी

Shah Rukh Khan Dubai Building Sold Out
कारोबार

क्या आप भी करते हैं SIP की ये 5 गलतियां! तुरंत बंद कर दीजिए, नहीं तो…

कारोबार

SBI, HDFC, ICICI, AXIS या केनरा, कौन से बैंक में मिल रहा FD पर सबसे ज्यादा ब्याज?

FD Interest Rates
कारोबार

घर और रिटायरमेंट दोनों का इंतजाम! जानिए ये स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.