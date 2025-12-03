भाजपा पहली पसंद, टाटा ग्रुप की कंपनियों से BJP को मिला सबसे ज्यादा चंदा! देखिए ये आंकड़े

PET ने 2018-19 में कुल तीन पार्टियों को 545 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इसमें से भाजपा को सबसे ज्यादा 356 करोड़ रुपए मिले थे। जबकि कांग्रेस को 55.6 करोड़ और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 43 करोड़ का डोनेशन दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा को 2023-24 में ट्रस्टों से करीब 856 करोड़ और बॉन्ड से 16,85 करोड़ रुपए बतौर चंदा मिला। वहीं, कांग्रेस को 2024-25 में PET से 77.3 करोड़, न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट से 5 करोड़, जन कल्याण ट्रस्ट से 9.5 लाख मिले। इसी तरह, प्रूडेंट ने पार्टी को 216.33 करोड़ और AB जनरल ट्रस्ट ने 15 करोड़ रुपए डोनेशन दिया। हालांकि, यह रकम कांग्रेस को 2023-24 में बॉन्ड के जरिए मिले 828 करोड़ से काफी कम रही।