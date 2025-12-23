Stock Market: आईटी और बैंकिंग शेयरों में गिरावट, उधर उछल गए ये शेयर, देखिए लिस्ट

एनएसई निफ्टी 50 में मंगलवार को लाइव कारोबार के दौरान मिला-जुला रुझान देखने को मिला। पॉजिटिव साइड में कोल इंडिया, पावरग्रिड, ओएनजीसी, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले इंडिया और एमएंडएम जैसे प्रमुख शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। वहीं, नेगेटिव साइड में बजाज फिनसर्व, एसबीआईएन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, सन फार्मा, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और इंफोसिस जैसे बड़े शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे।