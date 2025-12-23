23 दिसंबर 2025,

कारोबार

Stock Market: आईटी और बैंकिंग शेयरों में गिरावट, उधर उछल गए ये शेयर, देखिए लिस्ट

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। इससे सेंसेक्स और निफ्टी की लगातार दो सत्रों की तेजी पर ब्रेक लग गया।

2 min read
भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 23, 2025

Share Market Update

शेयर मार्केट अपडेट। (PC: Pexels)

Sensex Today | Stock Market Updates: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट रही, लेकिन कारोबार के दौरान बाजार में नकारात्मक रुझान देखने को मिला। इसके पहले लगातार दो सत्रों में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मंगलवार को निवेशकों ने कुछ मुनाफावसूली करना बेहतर समझा।

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ था। मजबूत रुपये और वैश्विक स्तर पर बेहतर माहौल के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा रहा। सोमवार को सेंसेक्स 638 अंक यानी 0.75% की तेजी के साथ 85,567.48 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 206 अंकों यानी 0.79% की बढ़त दर्ज की गई और यह 26,172.40 के स्तर पर बंद हुआ था।

मंगलवार सुबह शेयर बाजार में सेंसेक्स 122.62 अंक की बढ़त के साथ 85690.10 पर खुला। वहीं, निफ्टी में 32.8 अंक की बढ़त ​देखी गई, जिसके साथ निफ्टी 26,205.20 पर खुला। 09:46 एएम पर सेंसेक्स 222.44 अंकों यानी 0.26% की गिरावट के साथ 85,345.04 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। जबकि निफ्टी 50.50 अंकों यानी 0.19% की गिरावट के साथ 26,121.90 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

BSE Sensex Shares Trade

कुछ चुनिंदा दिग्गज शेयरों में खरीदारी रही। जबकि आईटी और बैंकिंग शेयरों में दबाव नजर आया। पॉजिटिव साइड में पावरग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स, रिलायंस और एसबीआई जैसे बड़े शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। वहीं, नेगेटिव साइड में बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक, सनफार्मा, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और इंफोसिस जैसे प्रमुख शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे।

NSE Nifty 50 Shares Trade

एनएसई निफ्टी 50 में मंगलवार को लाइव कारोबार के दौरान मिला-जुला रुझान देखने को मिला। पॉजिटिव साइड में कोल इंडिया, पावरग्रिड, ओएनजीसी, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले इंडिया और एमएंडएम जैसे प्रमुख शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। वहीं, नेगेटिव साइड में बजाज फिनसर्व, एसबीआईएन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, सन फार्मा, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और इंफोसिस जैसे बड़े शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे।

23 Dec 2025 11:34 am

