Budget 2022: बजट से जुड़ी वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश करेंगी। ये चौथी बार होगा जब वो बजट पेश करेंगी। सभी की नजर इस बात पर होगी कि सरकार कैसे राजकोषीय घाटे और खर्च के बीच संतुलन को बनाती है। आज बजट की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हो गई। इसके बाद वित्त मंत्री ने अर्थिव सर्वे पेश किया। इकनॉमिक सर्वे के अनुसार, चालू वर्ष में 9.2% की ग्रोथ के बाद अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वर्ष में जीडीपी में 8% -8.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। कल एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। ऐसे इस बजट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब ये बातें कौनसी हैं इसे समझिए..

Budget 2022: Union Budget 2022: All you need to know