Budget 2023: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ 6 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की GDP 6 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

Budget 2023: India's GDP growth estimated to be 6 to 6.8 percent in FY 23-24