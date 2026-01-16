Budget 2026: MSME के लिए कई योजनाएं होने के बाद भी फायदा क्यों मिल रहा कम? अब नीति आयोग ने दिया यह सुझाव

सरकारी योजनाएं: एमएसएमई को 18 योजनाओं में से 4-5 की ही जानकारी। 10% इकाइयों ने ही निवेश मित्र, एनसीडी इंडिया और जेम पोर्टल का इस्तेमाल किया।

कुशल श्रमबल: 88% उद्यम कौशल विकास योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। 31% प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रासंगिक नहीं मानते हैं।

फंडिंग: सस्ते कर्ज का अभाव, पूंजी बाजारों तक सीमित पहुंच फंडिंग में बड़ी बाधा हैं। बैंक इनसे बड़ी कंपनियों की तुलना में 4% अधिक ब्याज वसूलते हैं।

टेक्नोलॉजी: 60% छोटे उद्यम पुरानी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उत्पादकता प्रभावित। अधिक लागत नई तकनीक अपनाने की राह में बाधा है।