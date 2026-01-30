Budget 2026: रेलवे यात्रियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, 100 नई ट्रेनें और घट सकता है किराया

बजट 2026 में रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में नई ट्रेनों के संचालन की घोषणा हो सकती है। खासतौर पर अमृत भारत और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के नए रूट्स पर विस्तार की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा लंबी दूरी और भीड़भाड़ वाले रूट्स पर जनरल और स्लीपर कोच वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर भी फोकस रह सकता है। सरकार का लक्ष्य वेटिंग लिस्ट कम करना और यात्रियों को ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है, जिससे दैनिक यात्रियों और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिले।