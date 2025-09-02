Personal Loan पर ये 7 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए 10 लाख के कर्ज पर EMI

अगर आप इस महीने पर्सनल लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बैंकों द्वारा ऑफर की जारी ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। ब्याज दर में बहुत छोटे से अंतर से भी लोन अवधि के दौरान हजारों रुपये का फर्क पड़ सकता है। ब्याज दर के साथ ही आपको प्रोसेसिंग फीस, रि-पेमेंट टैन्योर और मौजूदा ऑफर्स के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि सिंतबर में कौन से बैंक पर्सनल लोन पर सबसे कम ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
केनरा बैंक पर्सनल लोन पर सबसे कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यह 9.95 फीसदी की न्यूनतम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। साथ ही प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.25 फीसदी तक (अधिकतम 2500 रुपये) है।
एचडीएफसी बैंक की पर्सनल लोन पर ब्याज दर 9.99 फीसदी से शुरू हो रही है। साथ ही बैंक 6,500 रुपये तक प्रोसेसिंग फीस ले रहा है।
एक्सिस बैंक पर्सनल लोन पर 9.99 फीसदी की न्यूनतम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 2 फीसदी तक है।
भारतीय स्टेट बैक पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 1.5 फीसदी तक (न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये) है।
पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 1 फीसदी तक है।
आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.60 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 2 फीसदी तक है।
कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.99 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 5 फीसदी तक है।
अगर आप केनरा बैंक से 9.95 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,222 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,73,347 रुपये चुकाएंगे।
अगर आप एचडीएफसी बैंक से 9.99 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,242 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,74,527 रुपये चुकाएंगे।
यहाँ दी गई जानकारी के आधार पर बैंकों के पर्सनल लोन की तुलनात्मक टेबल है:
|बैंक का नाम
|ब्याज दर
|लोन की राशि
|लोन की अवधि
|मासिक EMI
|कुल चुकाया गया ब्याज
|केनरा बैंक
|9.95%
|₹10 लाख
|5 साल
|₹21,222
|₹2,73,347
|एचडीएफसी बैंक
|9.99%
|₹10 लाख
|5 साल
|₹21,242
|₹2,74,527
|पंजाब नेशनल बैंक
|10.50%
|₹10 लाख
|5 साल
|₹21,494
|₹2,89,634
अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से 10.50 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,494 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,89,634 रुपये चुकाएंगे।