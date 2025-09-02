Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Personal Loan पर ये 7 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए 10 लाख के कर्ज पर EMI

Personal loan EMI Calculator: केनरा बैंक पर्सनल लोन पर सबसे कम 9.95 फीसदी की न्यूनतम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक न्यूनतम 9.99 फीसदी ब्याज दर पर पर्सनल लोन दे रहा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 02, 2025

Personal loan EMI Calculator
पर्सनल लोन लेने से पहले बैंकों के ऑफर्स की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। (PC: Gemini)

अगर आप इस महीने पर्सनल लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बैंकों द्वारा ऑफर की जारी ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। ब्याज दर में बहुत छोटे से अंतर से भी लोन अवधि के दौरान हजारों रुपये का फर्क पड़ सकता है। ब्याज दर के साथ ही आपको प्रोसेसिंग फीस, रि-पेमेंट टैन्योर और मौजूदा ऑफर्स के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि सिंतबर में कौन से बैंक पर्सनल लोन पर सबसे कम ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।

यहां मिल रही पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर

केनरा बैंक पर्सनल लोन पर सबसे कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यह 9.95 फीसदी की न्यूनतम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। साथ ही प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.25 फीसदी तक (अधिकतम 2500 रुपये) है।

एचडीएफसी बैंक की पर्सनल लोन पर ब्याज दर 9.99 फीसदी से शुरू हो रही है। साथ ही बैंक 6,500 रुपये तक प्रोसेसिंग फीस ले रहा है।

एक्सिस बैंक पर्सनल लोन पर 9.99 फीसदी की न्यूनतम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 2 फीसदी तक है।

भारतीय स्टेट बैक पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 1.5 फीसदी तक (न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये) है।

पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 1 फीसदी तक है।

आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.60 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 2 फीसदी तक है।

कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.99 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 5 फीसदी तक है।

बैंक का नामन्यूनतम ब्याज दरप्रोसेसिंग फीस
केनरा बैंक9.95%लोन अमाउंट का 0.25% तक (अधिकतम ₹2500)
एचडीएफसी बैंक9.99% से शुरू₹6,500 तक
एक्सिस बैंक9.99%लोन अमाउंट का 2% तक
भारतीय स्टेट बैंक10.10%लोन अमाउंट का 1.5% तक (न्यूनतम ₹1000 और अधिकतम ₹15,000)
पंजाब नेशनल बैंक10.50%लोन अमाउंट का 1% तक
आईसीआईसीआई बैंक10.60%लोन अमाउंट का 2% तक
कोटक महिंद्रा बैंक10.99%लोन अमाउंट का 5% तक
पर्सनल लोन पर ब्याज दर

10 लाख के कर्ज पर क्या बनेगी EMI?

अगर आप केनरा बैंक से 9.95 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,222 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,73,347 रुपये चुकाएंगे।

अगर आप एचडीएफसी बैंक से 9.99 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,242 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,74,527 रुपये चुकाएंगे।

यहाँ दी गई जानकारी के आधार पर बैंकों के पर्सनल लोन की तुलनात्मक टेबल है:

बैंक का नामब्याज दरलोन की राशिलोन की अवधिमासिक EMIकुल चुकाया गया ब्याज
केनरा बैंक9.95%₹10 लाख5 साल₹21,222₹2,73,347
एचडीएफसी बैंक9.99%₹10 लाख5 साल₹21,242₹2,74,527
पंजाब नेशनल बैंक10.50%₹10 लाख5 साल₹21,494₹2,89,634

अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से 10.50 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,494 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,89,634 रुपये चुकाएंगे।

Updated on:

02 Sept 2025 05:12 pm

Published on:

02 Sept 2025 05:11 pm

Hindi News / Business / Personal Loan पर ये 7 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए 10 लाख के कर्ज पर EMI

