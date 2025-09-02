Personal Loan पर ये 7 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए 10 लाख के कर्ज पर EMI

अगर आप इस महीने पर्सनल लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बैंकों द्वारा ऑफर की जारी ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। ब्याज दर में बहुत छोटे से अंतर से भी लोन अवधि के दौरान हजारों रुपये का फर्क पड़ सकता है। ब्याज दर के साथ ही आपको प्रोसेसिंग फीस, रि-पेमेंट टैन्योर और मौजूदा ऑफर्स के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि सिंतबर में कौन से बैंक पर्सनल लोन पर सबसे कम ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।