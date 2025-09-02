बदल रहा ट्रेंड! Gold-FD Loan में जबरदस्त इजाफा, पर्सनल और होम लोन की घटी रफ्तार, आखिर क्यों?

लोगों के कर्ज लेने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। बैंक एफडी और गोल्ड गिरवी रखकर कर्ज लेने की वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में सालाना आधार पर बैंक एफडी पर कर्ज लेने वाले दोगुना और गोल्ड लोन लेने वाले तीन गुना तक बढ़ गए है। जुलाई 2024 में स्वर्ण आभूषण गिरवी रख लिए गए कर्ज यानी गोल्ड लोन की वृद्धि दर 39 फीसदी थी, जो जुलाई 2025 में बढ़कर 122 फीसदी तक पहुंच गई। इस दौरान बैंकों की ओर से बांटे गए लोन की राशि भी बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई, जो पिछले साल जुलाई में 1.32 लाख करोड़ रुपए थी।