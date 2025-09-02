Patrika LogoSwitch to English

बदल रहा ट्रेंड! Gold-FD Loan में जबरदस्त इजाफा, पर्सनल और होम लोन की घटी रफ्तार, आखिर क्यों?

Gold Loan: पिछले कुछ समय से गोल्ड लोन और एफडी लोन लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जुलाई 2024 में स्वर्ण आभूषण गिरवी रख लिए गए कर्ज यानी गोल्ड लोन की वृद्धि दर 39 फीसदी थी, जो जुलाई 2025 में बढ़कर 122 फीसदी तक पहुंच गई।

भारत

Pawan Jayaswal

Sep 02, 2025

Gold Loan
एफडी लोन और गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। (PC: Gemini)

लोगों के कर्ज लेने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। बैंक एफडी और गोल्ड गिरवी रखकर कर्ज लेने की वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में सालाना आधार पर बैंक एफडी पर कर्ज लेने वाले दोगुना और गोल्ड लोन लेने वाले तीन गुना तक बढ़ गए है। जुलाई 2024 में स्वर्ण आभूषण गिरवी रख लिए गए कर्ज यानी गोल्ड लोन की वृद्धि दर 39 फीसदी थी, जो जुलाई 2025 में बढ़कर 122 फीसदी तक पहुंच गई। इस दौरान बैंकों की ओर से बांटे गए लोन की राशि भी बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई, जो पिछले साल जुलाई में 1.32 लाख करोड़ रुपए थी।

दोगुनी हो गई एफडी लोन की ग्रोथ

इसी तरह, एफडी के बदले लिए जाने वाले कर्ज की वृद्धि दर भी पिछले साल के 8.9 फीसदी से दोगुनी होकर 16.7 फीसदी हो गई। एफडी के बदले 1.40 लाख करोड़ रुपये के लोन जारी किये गए। वहीं, अन्य पर्सनल लोन की ग्रोथ रेट 14 फीसदी से घटकर 11.9 फीसदी पर आ गई। होम लोन और ऑटो लोन की ग्रोथ रेट भी घटी है।

क्यों बढ़ रहा गोल्ड और एफडी लोन में रुझान?


  1. विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में पर्सनल लोन की दरें गोल्ड लोन से काफी अधिक हैं। गोल्ड लोन 8 फीसदी सालाना ब्याज दर पर मिल रहा है। पर्सनल लोन की ब्याज दरें 10-12 फीसदी हैं।




  2. लोग बड़े खर्च टाल रहे हैं और वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोना और एफडी को गारंटी बनाकर कर्ज लेना पसंद कर रहे हैं। इससे अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं रहता है।




  3. सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से गोल्ड लोन लेना-देना सुरक्षित हो गया है। आसान प्रक्रिया, बिना किसी जांच के तुरंत नकदी उपलब्ध होने से यह लोगों की पहली पसंद बना है।




  4. लोग बैंक एफडी तोड़ने के बजाय एफडी को गरवी रखकर कर्ज लेना ज्यादा फायदे का सौदा समझ रहे हैं। यह विकल्प खासकर उन लोगों में लोकप्रिय है, जो अपने बचत फंड को तोड़े बिना खर्चे पूरे करना चाहते हैं।

Sep 02, 2025

02 Sept 2025 10:44 am

बदल रहा ट्रेंड! Gold-FD Loan में जबरदस्त इजाफा, पर्सनल और होम लोन की घटी रफ्तार, आखिर क्यों?

