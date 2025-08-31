Car Buying Tips: सस्ते में खरीदनी है नई कार? इन 6 टिप्स से बच जाएंगे काफी पैसे

New Car Purchase Tips: एक टाइम था जब कार खरीदना लग्जरी हुआ करता था, लेकिन अब बदलती लाइफस्टाइल ने कार को एक जरूरत बना दिया है। जैसे-जैसे मिडिल क्लास बड़ रहा है, भारत में कारों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं, कार लोन ने इस खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है। अगर आप वेतनभोगी हैं और क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक आपको प्री-अप्रूव्ड कार लोन ऑफर कर देंगे। यानी सिर्फ एक क्लिक में आपको कार लोन मिल जाएगा। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि नई कार खरीदते समय पैसा कैसे बचाया जाए। आइए जानते हैं।