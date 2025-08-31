Patrika LogoSwitch to English

Car Buying Tips: सस्ते में खरीदनी है नई कार? इन 6 टिप्स से बच जाएंगे काफी पैसे

Car Buying Tips: अगर आप साल के आखिर में कार खरीदते हैं, तो काफी पैसे बचा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इंश्योरेंस बाहर से खरीदते हैं, तो भी काफी पैसे बचा सकते हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 31, 2025

Car Buying Tips
फेस्टिव सीजन में कार खरीदकर आप काफी पैसे बचा सकते हैं। (PC: Gemini)

New Car Purchase Tips: एक टाइम था जब कार खरीदना लग्जरी हुआ करता था, लेकिन अब बदलती लाइफस्टाइल ने कार को एक जरूरत बना दिया है। जैसे-जैसे मिडिल क्लास बड़ रहा है, भारत में कारों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं, कार लोन ने इस खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है। अगर आप वेतनभोगी हैं और क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक आपको प्री-अप्रूव्ड कार लोन ऑफर कर देंगे। यानी सिर्फ एक क्लिक में आपको कार लोन मिल जाएगा। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि नई कार खरीदते समय पैसा कैसे बचाया जाए। आइए जानते हैं।

साल के आखिर में खरीदें कार

अगर आप साल के आखिर में यानी अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच कार खरीदते हैं, तो अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। साल के आखिर में डीलर पुराने स्टॉक को निकालने की कोशिश में रहते हैं। डीलर को साल के आखिर में अपना टार्गेट पूरा करने का भी दबाव रहता है। ऐसे में वे ग्राहकों से आकर्षक ऑफर्स की पेशकश करते हैं। इस दौरान आपको वेटिंग पीरियड भी काफी कम मिलेगा।

फेस्टिव सीजन में कार खरीदें

अगर आप कार पर भारी डिस्काउंट और ऑफर्स चाहते हैं, तो आपको फेस्टिव सीजन में कार खरीदना चाहिए। दिवाली और नवरात्र जैसे फेस्टिव सीजन में कंपनियां और डीलर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कैशबैक, एक्सचेंज बोनस और डायरेक्ट डिस्काउंट जैसे ऑफर लाती हैं। इससे आपको कीमत में काफी फायदा हो जाएगा।

डीलर से न लें इंश्योरेंस

कारों की ऑन-रोड कीमत में इंश्योरेंस का प्रीमियम भी शामिल होता है। डीलर ग्राहकों से इंश्योरेंस का काफी ज्यादा पैसा लेते हैं। अगर आप बाहर से कार इंश्योरेंस करवाएंगे, तो आपको यह काफी सस्ते में पड़ जाएगा। यह कार खरीदारी में पैसे बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपके पास पुराने व्हीकल की बीमा पॉलिसी है, तो आपको ऑफर और नो क्लेम बोनस भी मिल सकता है।

डीलर से न खरीदें एसेसरीज

डीलर ग्राहकों को कार के साथ एसेसरीज खरीदने के लिए कहते हैं और इसके काफी पैसे चार्ज कर लेते हैं। अगर आप यह एसेसरीज बाहर से खरीदेंगे, तो आपको काफी सस्ते में मिल जाएगी। अगर आप बाद में कंपनी के सर्विस सेंटर से भी एसेसरीज खरीदेंगे, तो आपको कम कीमत की ही पड़ेगी।

वैरिएंट का चुनाव

कार का वैरिएंट चुनने में थोड़ी सी समझदारी आपके काफी पैसे बचा सकती है। टॉप वैरिएंट काफी महंगे होते हैं। यह पता करें कि क्या आपको सनरूफ, एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स की क्या वाकई जरूरत है? आपको अगर लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है, तो आप कम कीमत वाला वैरिएंट चुनकर काफी पैसे बचा सकते हैं।

लोन लेने से पहले करें सर्वे

ज्यादातर लोग डीलर के साथ आई-अप वाले बैंक से ही कार लोन ले लेते हैं। या फिर किसी एक बैंक के पास जाते हैं और कार लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। कार लोन लेने से पहले आपको कई बैंकों के ऑफर्स की तुलना कर लेनी चाहिए। जहां सबसे कम ब्याज दर और सबसे कम प्रोसेसिंग फीस हो, वहां से कार लोन लेना चाहिए।

