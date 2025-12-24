100 करोड़ के इनाम की घोषणा करने वाले Naidu का इस कंपनी से गहरा नाता, 5% से ज्यादा गिरा स्टॉक

चंद्रबाबू नायडू ने 1992 में हेरिटेज फूड्स (Heritage Foods) की स्थापना की थी। फिलहाल उनकी वाइफ नारा भुवनेश्वरी कंपनी संभालती हैं। वह हेरिटेज फूड्स की एमडी हैं। नायडू ने उस समय कंपनी की शुरुआत की, जब डेयरी इंडस्ट्री आर्थिक सुधार से गुजर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी 1994 में पब्लिक हुई और उसका IPO 54 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। हेरिटेज फूड्स की कई राज्यों में मौजूदगी है और 3 लाख डेयरी किसानों के साथ उसने पार्टनरशिप की है। बताया जाता है कि नायडू ने महज 7000 रुपए के निवेश के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। चंद्रबाबू नायडू की नेटवर्थ की बात करें, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए से अधिक है।