Changes from 1 April: LPG सिलेंडर से लेकर पेट्रोल और ट्रेन टिकट तक… आज से हुए हैं ये 11 बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

Changes from 1 April 2026: आज से नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू हो गया है। इसके साथ ही कई सारे बड़े बदलाव आज से लागू हो रहे हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गए हैं। इसमें टैक्स से जुड़े कई बदलाव शामिल हैं। फॉर्म 16 की जगह अब फॉर्म 130 ने ले ली है। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और जेट फ्यूल भी महंगा हो गया है। आइए विस्तार से जानते हैं।