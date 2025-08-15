हिंदी चीनी भाई-भाई: अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बीच चीन ने दिये स्पेशल ट्रेड डील के संकेत, बदल रहे समीकरण

सूत्रों के अनुसार, बीजिंग भारतीय पक्ष के साथ एक ऐसा पैकेज तैयार करने को राजी है, जो न केवल मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का समाधान करेगा, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा। सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान हो सकती है। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाला है। एक अधिकारी ने बताया कि बातचीत के एजेंडे में रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर्स और दवाओं के लिए कच्चे माल की सप्लाई का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा।