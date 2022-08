31 अगस्त से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान

Complete These financial tasks before August 31: अगस्त का महीना खत्म होने से पहले कुछ जरूरी काम है, उनको पूरा कर लेना चाहिए। अगर ये जरूरी काम 31 अगस्त, 2022 तक पूरा नहीं किया गया तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

नई दिल्ली Published: August 21, 2022 12:19:24 pm

Complete These financial tasks before August 31: अगस्त का महीना खत्म होने में बस कुछ ही दिन ही शेष बचे हैं। इस महीने की 31 तारीख से पहले कुछ बहुत जरूरी काम है, उनको पहले निपटा लीजिए। समय रहते अगर यह काम नहीं हुए तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रोजमरा की जिंदगी से जुड़े कुछ काम ऐसे है जो इस महीने के अंत तक ही करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए 31 अगस्त केवाईसी अनिवार्य है। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को भी इसी महीने केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके अलावा आईटीआर फाइल का वेरिफाई करना अनिवार्य है। इनमें से कई काम आप घर बैठे भी निपटा सकते हैं।

August 31

