हर महीने क्रेडिट कार्ड का सिर्फ ‘Minimum Due’ भरते हैं? जानिए कैसे चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

क्रेडिट कार्ड एक ऐसी दोधारी तलवार है, जिसे आप चलाना जानते हैं तो आपको ढेरों फायद मिलेंगे, लेकिन नहीं जानते, तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। हमने अक्सर लोगों को क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज के जाल में फंसते देखा है, इसकी वजह है कि लोगों को क्रेडिट कार्ड से जुड़ी तकनीकी जानकारियां नहीं होती हैं। इस आर्टिकल में हम ‘Minimum Amount Due’ पर बात करेंगे, जो क्रेडिट कार्ड में शामिल एक बड़ा फैक्टर है।