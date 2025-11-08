Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी फिसली, जानिए क्या हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की घरेलू हाजिर कीमत में मामूली गिरावट आई है। जोयालुक्कास में 18 कैरेट सोना आज 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 08, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में मामूली गिरावट आई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शनिवार, 8 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 10 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,22,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,11,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 91,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमतों में भी मामूली सी गिरावट आई है। चांदी का घरेलू हाजिर भाव आज 100 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।

सोने-चांदी का वायदा भाव

सोने का घरेलू वायदा भाव हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। यह एमसीएक्स एक्सचेंज पर 0.02 फीसदी या 29 रुपये की बेहद मामूली गिरावट के साथ 1,21,038 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स पर 61 रुपये की मामूली बढ़त लेकर 1,47,789 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में शनिवार, 8 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,22,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलर्स का नाम24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
जोयालुक्कास1,22,0201,11,85091,510
तनिष्क1,22,4501,12,25091,840
कल्याण ज्वैलर्स1,11,850
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,11,85091,51071,180

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क शनिवार, 8 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स शनिवार, 8 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का भाव

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शनिवार, 8 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,180 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

Published on:

08 Nov 2025 10:07 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी फिसली, जानिए क्या हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

