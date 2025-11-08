Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी फिसली, जानिए क्या हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में मामूली गिरावट आई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शनिवार, 8 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 10 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,22,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,11,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 91,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमतों में भी मामूली सी गिरावट आई है। चांदी का घरेलू हाजिर भाव आज 100 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।
सोने का घरेलू वायदा भाव हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। यह एमसीएक्स एक्सचेंज पर 0.02 फीसदी या 29 रुपये की बेहद मामूली गिरावट के साथ 1,21,038 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स पर 61 रुपये की मामूली बढ़त लेकर 1,47,789 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।
जोयालुक्कास में शनिवार, 8 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,22,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलर्स का नाम
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|जोयालुक्कास
|1,22,020
|1,11,850
|91,510
|—
|तनिष्क
|1,22,450
|1,12,250
|91,840
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,11,850
|—
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,11,850
|91,510
|71,180
तनिष्क शनिवार, 8 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स शनिवार, 8 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शनिवार, 8 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,180 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
