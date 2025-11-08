Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी फिसली, जानिए क्या हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में मामूली गिरावट आई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शनिवार, 8 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 10 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,22,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,11,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 91,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमतों में भी मामूली सी गिरावट आई है। चांदी का घरेलू हाजिर भाव आज 100 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।