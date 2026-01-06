फूड डिलीवरी ऐप्स की लूट! रेस्टोरेंट में सस्ता लेकिन ऐप्स पर महंगा खाना; पढ़कर चौंक जाएंगे

इसके अलावा हिडेन चार्जेस जैसे पैकेजिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी चार्ज और टैक्सेस अंत में फूड बिल को और महंगा कर देते हैं। सर्वे में 74% लोगों ने टैक्स, चार्जेस और हाई लिस्ट प्राइस को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। केवल 9% लोगों ने ही सिर्फ टैक्स, चार्जेस को और 10% ने सिर्फ हाई मेन्यू प्राइस की शिकायत की है, जिनके मुताबिक ऐप्स पर कीमतें ज्यादा हैं, रेस्टोरेंट के मुकाबले। जबकि 55% को दोनों में ही समस्या लगी। दिलचस्प बात यह कि 37% उपभोक्ताओं ने कहा कि कभी-कभी ऐप पर कुल बिल रेस्टोरेंट के बिल से कम आया। जिसमें से 17% ने कहा कि बिल कई बार कम आया तो 20% ने कहा कि 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ।