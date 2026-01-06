Gold Silver Price Today: लगातार ऊपर जा रहे सोने के भाव, चांदी में आज भी भारी-भरकम उछाल, जानिए लेटेस्ट दाम

चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.29 फीसदी या 395 रुपये की बढ़त के साथ 1,38,515 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भू-राजनीतिक तनाव के चलते सोने में यह तेजी देखी जा रही है। सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ है।
चांदी की कीमतों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी भारी तेजी के साथ ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार को चांदी की भाव 1.62 फीसदी या 3,995 रुपये की बढ़त के साथ 2,50,060 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर होने से चांदी में तेजी देखी जा रही है।
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। मंगलवार को कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.56 फीसदी या 25 डॉलर की बढ़त के साथ 4,476.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.36 फीसदी या 16.01 डॉलर की बढ़त के साथ 4,465.16 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। मंगलवार को कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 2.63 फीसदी या 2.03 डॉलर की बढ़त के साथ 78.69 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 2.66 फीसदी या 2.04 डॉलर की बढ़त के साथ 78.62 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
