Credit Card में इन 6 टिप्स से आप बचा सकते हैं काफी पैसे

बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड को कर्ज में फंसाने वाला साधन मानते हैं। अनुशासित रहे बिना क्रेडिट कार्ड का बेहताशा यूज करने से ऐसा होता है। अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूज में लेते हैं और समय पर बिल नहीं चुकाते हैं, तो निश्चित रूप से कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ आप अनुशासित रहकर प्लानिंग के साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, तो काफी पैसे बचा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग प्लानिंग में काफी मदद कर सकता है।