Credit Card में इन 6 टिप्स से आप बचा सकते हैं काफी पैसे

बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड को कर्ज में फंसाने वाला साधन मानते हैं। अनुशासित रहे बिना क्रेडिट कार्ड का बेहताशा यूज करने से ऐसा होता है। अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूज में लेते हैं और समय पर बिल नहीं चुकाते हैं, तो निश्चित रूप से कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ आप अनुशासित रहकर प्लानिंग के साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, तो काफी पैसे बचा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग प्लानिंग में काफी मदद कर सकता है।
क्रेडिट कार्ड का एकमात्र यूज यह नहीं है कि इससे आपको खर्च करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज आप रिवॉर्ड लेने, कैशबैक और दूसरे ऑफर्स का फायदा उठाने में करें, तो काफी पैसे बचा सकते हैं। आज हम 5 ऐसे टिप्स जानेंगे, जिससे क्रेडिट कार्ड आपकी सेविंग प्लानिंग में काफी मदद करेगा।
सबसे पहले तो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड चुनना चाहिए, जो आपकी फंडामेंटल स्पेंडिंग हैबिट्स से मेल खाता हो। यानी ऐसा क्रेडिट कार्ड जो आपके खर्चों के अनुरूप हो। ये खर्चे ग्रॉसरी, ट्रैवल, डाइनिंग, रोजमर्रा के खर्चे और यूटिलिटी पेमेंट्स हो सकते हैं। कैश रिवॉर्ड्स या पॉइंट्स ऑफर करने वाले क्रेडिट कार्ड से आपको काफी बेनिफिट्स मिल सकता है।
जैसे- ट्रैवलिंग के लिए डिजाइन किया गया क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों को कॉम्प्लिमेंट्री एयर टिकट्स, ट्रैवल बेनिफिट्स और लाउंज एक्सेस देते हैं। जबकि शॉपिंग के लिए डिजाइन किये गए क्रेडिट कार्ड रिटेल खर्च पर काफी कैशबैक ऑफर करते हैं। अपने लिए सही क्रेडिट कार्ड चुनने से पहले आपको ब्याज दर, एनुअल फीस और दूसरे चार्जेज की भी तुलना कर लेनी चाहिए।
गैस, शॉपिंग, बिजली और किराने के सामान जैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से कार्डधारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक के अवसर बढ़ जाते हैं। ऐसे कई मर्चेंट्स (ब्रैंड्स) हैं, जो विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए डिस्काउंट्स और स्कीम्स लाते हैं। इसके साथ ही मंथली क्रेडिट कार्ड खर्च को पूरा करने पर एनुअल फीस भी माफ हो सकती है, जिससे आपकी बचत बढ़ जाएगी।
क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीदारी में ईएमआई का विकल्प चुनकर आप अपने कैश फ्लो को ठीक बनाए रख सकते हैं। कई मर्चेंट्स नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देते हैं। इसमें आपको ईएमआई का विकल्प चुनने पर अलग से पैसा नहीं देना होता है।
क्रेडिट कार्ड बिल्स का समय पर और पूरा पेमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। मिनिमम ड्यू पैमेंट करने से बचें। क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें काफी अधिक होती हैं। ऐसे में आप पर बहुत ज्यादा ब्याज लग जाएगा। यह आपके क्रेडिट स्कोर को भी खराब करेगा।
कई लोग क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट खर्च कर देते हैं। यह बहुत बेकार प्रैक्टिस है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा और आप आगे कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार, क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30 फीसदी तक ही खर्च करना सही रहता है।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 2/3/4 के नियम को फॉलो करना चाहिए। इस नियम के अनुसार, क्रेडिट कार्ड यूजर को मिनिमम ड्यू का कम से कम दोगुना पेमेंट तो करना ही चाहिए। क्रेडिट कार्ड लिमिट के 30 फीसदी तक ही खर्चा करना चाहिए और भारी ब्याज दरों से बचने के लिए 45 दिन के अंदर अपने सभी बकाया पेमेंट कर देने चाहिए।