पानी से भी सस्ता हो जाएगा क्रूड ऑयल! लेकिन पेट्रोल-डीजल पर राहत मिलेगी क्या? देखिए दिमाग हिला देने वाली रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कुछ समय के बाद पानी की एक बोतल से भी कम हो जाएगा, और इस बात का ठोस आधार है. इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें वित्तीय वर्ष 2027 के अंत तक 30 डॉलर प्रति बैरल तक फिसल सकती हैं. इसका मुख्य कारण है एक गहराता हुआ ग्लोबल सप्लाई ग्लट, यानी डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होने का संकट. जेपी मॉर्गन के ताजा अनुमानों से पता चलता है कि अगले तीन वर्षों में तेल की खपत में लगातार बढ़ोतरी होने के बावजूद, सप्लाई में होने वाली बढ़ोतरी (खासतौर पर नॉन-ओपेक+ उत्पादकों से) बाज़ार पर हावी हो जाएगी और कीमतों पर भारी दबाव डालेगी. ऐसे में यह भारतीय बाज़ारों के लिए ये एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि भारत तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है.