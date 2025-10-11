Cryptocurrency मार्केट में कोहराम, आई हिस्ट्री की सबसे बड़ी बिकवाली, लोगों के 19 अरब डॉलर डूबे

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बिटकॉइन में अगला मजबूत सपोर्ट 1 लाख डॉलर के स्तर पर है। अगर यह लेवल टूटता है, तो यह पिछले 3 साल से जारी बुल रन का अंत होगा। Tread.fi के सीईओ डेविड जियोंग ने कहा, ''ऐसा लगता है कि कई संस्थान इस स्तर की अस्थिरता की उम्मीद नहीं कर रहे थे। पर्पेचुअल फ्यूचर्स में लीवरेज के डिजाइन के कारण कई बड़े ट्रेडर्स और संस्थान भी लिक्विडेट हो गए होंगे।'' उन्होंने कहा कि मार्केट 'ब्लैक स्वान इवेंट' को महसूस कर रहा है। ब्लैक स्वान इवेंट का मतलब ऐसे बाजार संकट से है जो बहुत रेयर होते हैं।