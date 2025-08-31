DA Hike news : जुलाई के AICPI के आंकड़े आए, 2026 से कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता इस बात पर करेगा निर्भर

जुलाई 2025 का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 3 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। इससे यह बढ़़कर 55 से 58 फीसदी हो जाएगा। इसकी मंजूरी सरकार त्योहारी सीजन में दे सकती है। उधर, कर्मचारी संगठन इसके साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसके लागू होने की तारीख जनवरी 2026 तय की गई है। इसके साथ ही जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते का क्या होगा? सरकार कहीं इसे बेसिक पे के साथ मर्ज न कर दे आदि- कर्मचारी कई तरह के सवालों के झंझावत में जूझ रहे हैं।