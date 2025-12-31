Gold Silver Price Today: सोने में आई जबरदस्त गिरावट, चांदी का बुलबुला भी फूटा, कीमतों में हजारों रुपयों की मंदी

सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: साल 2025 के आखिरी दिन सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बुधवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की कीमतें करीब 1 फीसदी और चांदी की कीमतें 7 फीसदी गिर गईं। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर भारी मुनाफावसूली के चलते कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.75 फीसदी टूटकर 1,35,373 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक स्तर पर भी कीमतों में बड़ी गिरावट आई है।
चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में बुधवार सुबह जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। मार्केट खुलते ही कुछ ही देर में चांदी करीब 7 फीसदी गिर गईं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 6.80 फीसदी या 17,400 रुपये की गिरावट के साथ 2,33,303 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में बुधवार सुबह भारी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक वायदा भाव 0.59 फीसदी या 26 डॉलर की गिरावट के साथ 4,360.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में बुधवार को जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 7.47 फीसदी या 5.85 डॉलर की गिरावट के साथ 72.04 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 4.95 फीसदी या 3.77 डॉलर की गिरावट के साथ 72.52 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
हाल ही में रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सिल्वर बबल फूट सकता है। इससे कीमतें क्रैश कर सकती हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद साल 2026 में चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चांदी का भाव 100 से 200 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है।
