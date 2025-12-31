Gold Silver Price Today: सोने में आई जबरदस्त गिरावट, चांदी का बुलबुला भी फूटा, कीमतों में हजारों रुपयों की मंदी

Gold Silver Price Today: साल 2025 के आखिरी दिन सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बुधवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की कीमतें करीब 1 फीसदी और चांदी की कीमतें 7 फीसदी गिर गईं। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर भारी मुनाफावसूली के चलते कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.75 फीसदी टूटकर 1,35,373 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक स्तर पर भी कीमतों में बड़ी गिरावट आई है।