सरकारी कर्मचारियों की बेटियों की भी मदद कर रही सरकार, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा

सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के पीछे जीवित जीवनसाथी, पुत्र या पुत्री (जो पात्र हों) नहीं बचते, तो परिवार पेंशन अगली श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाएगी। इनमें अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियां शामिल हैं। इन्हें 25 वर्ष की आयु के बाद भी आजीवन परिवार पेंशन का हक होगा। यह फायदा तब तक मिलेगा जब तक वे दोबारा शादी नहीं कर लेतीं या अपनी जीविका कमाना शुरू नहीं करतीं। शर्त यह है कि वे अपने माता-पिता पर आश्रित रही हों।