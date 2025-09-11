DDA Housing Scheme: दिल्ली में सस्ता मकान लेने का सुनहरा मौका, डीडीए लाया 1,172 फ्लैट्स की स्कीम, जानिए क्या है कीमत

DDA Housing Scheme 2025: अगर आप दिल्ली में सस्ता फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ‘जन साधारण आवास योजना 2025’ लॉन्च की है। इसके तहत आउटर दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और जनता कैटेगरी के कुल 1,172 फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन गुरुवार से शुरू हो गए हैं। इस स्कीम में फ्लैट्स का आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
डीडीए द्वारा मंगलवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, ये फ्लैट सात स्थानों पर उपलब्ध होंगे। ये स्थान हैं- नरेला, लोकनायकपुरम, रोहिणी, टोडापुर, द्वारका सेक्टर-14 और 19बी, तथा मंगलापुरी। इस स्कीम में फ्लैट की बुकिंग का विकल्प 22 सितंबर से मिलेगा। वहीं, 21 दिसंबर को स्कीम बंद हो जाएगी।
डीडीए द्वारा नरेला में 672 ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनकी कीमत 9.18 लाख रुपये से 27.86 लाख रुपये के बीच होगी। इन फ्लैट्स का प्लिंथ एरिया 34.76 वर्ग मीटर से 61.99 वर्ग मीटर तक है।
रोहिणी में 97 जनता कैटेगरी के फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इनकी शुरुआती कीमत 14.59 लाख रुपये है और आकार 28 वर्ग मीटर से 28.81 वर्ग मीटर तक है।
लोकनायकपुरम में 108 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स पेश किए जा रहे हैं। इनका आकार 55.35 वर्ग मीटर से 61.17 वर्ग मीटर तक है और कीमतें 29.6 लाख रुपये से 32.62 लाख रुपये तक हैं।
सर्कुलर में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए आवेदन करने वाले आवेदक और सह-आवेदक, दोनों की परिवारिक वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, जनता कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।
डीडीए के आवास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क 2,500 रुपये है। जो आवेदक पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक फ्लैट पर 50,000 रुपये की बुकिंग राशि तय की गई है। इस स्कीम में एक आवदेक कितने भी फ्लैट्स बुक कर सकता है।