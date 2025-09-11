DDA Housing Scheme: दिल्ली में सस्ता मकान लेने का सुनहरा मौका, डीडीए लाया 1,172 फ्लैट्स की स्कीम, जानिए क्या है कीमत

DDA Housing Scheme 2025: अगर आप दिल्ली में सस्ता फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ‘जन साधारण आवास योजना 2025’ लॉन्च की है। इसके तहत आउटर दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और जनता कैटेगरी के कुल 1,172 फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन गुरुवार से शुरू हो गए हैं। इस स्कीम में फ्लैट्स का आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।