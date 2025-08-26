7th Pay Commission में महंगाई भत्ता छठे वेतन आयोग से रह गया था आधा, आगे और घटने की संभावना

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और राहत में 3 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है। इससे यह 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते में यह अंतिम बढ़ोतरी मानी जा रही है। क्योंकि जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू होने की संभावना है। जुलाई से दिसंबर के महंगाई भत्ते को नए वेतनमान में मर्ज कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं यह छठे वेतन आयोग से कम कैसे रहेगा।