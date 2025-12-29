दुनिया में महंगाई-मंदी जैसी चिंताएं, पर भारत की तस्वीर बेहतर… 2026 में निवेशक क्या अपनाएं रणनीति?

एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि पिछले दो वर्षों में शेयर बाजार में तेजी इसलिए आई, क्योंकि निवेशक भविष्य की उम्मीदों के दम पर शेयर खरीदते रहे। अब तस्वीर बदल रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला दौर कमाई आधारित होगा। वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच निफ्टी की कमाई 14% सालाना दर से बढ़ सकती है। 2026 में मजबूत पोर्टफोलियो वे होंगे, जिनमें गुणवत्ता वाले शेयर, बॉन्ड से स्थिर रिटर्न, बचत का वित्तीयकरण व ऊर्जा परिवर्तन जैसे स्ट्रक्चरल सेक्टर्स में चयनात्मक निवेश का संतुलन होगा।