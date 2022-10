दिल्ली में अब 24×7 खुले रहेंगे होटल्स,ऑनलाइन डिलीवरी सहित कई बिजनेस, उपराज्यपाल ने 300 से अधिक आवेदनों को दी मंजूरी

दिल्ली में अब 24 घंटे और सातों दिन होटल्स, ऑनलाइन डिलीवरी, बीपीओ सहित कई बिजनेस खुले रहेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी मांग कर रहे 300 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी है। इसके फैसले के बाद अब 'नाइट लाइफ' को भी बढ़ावा मिलेगा।

अगर आप रात में कभी भी होटल में बैठ कर खाना खाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर हैं। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में होटल, बीपीओ , परिवहन सर्विस, ऑनलाइन डिलीवरी सहित कई बिजनेस को 24×7 खुले रहने के लिए मंजूरी दी है। उपराज्यपाल ने साल 2016 से लंबित 314 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब बहुत जल्द ही दिल्ली के लोग रात 24 घंटे और सातों दिन इन बिजनेस का लाभ उठा सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने कहा है कि कई प्रतिष्ठान रात भर खुलने की छूट के लिए आवेदन भेज रहे हैं, लेकिन श्रम विभाग उनके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है।

Delhi: Businesses can now remain open 24×7, over 300 applications cleared by L-G VK Saxena