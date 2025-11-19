क्या आप भी इन्वेस्टमेंट में रोज नफा-नुकसान चेक करते हैं? घट सकता है आपका रिटर्न, जानिए क्यों होता है ऐसा

कई बार ऐसा होता है कि न्यूज, सेंटीमेंट या ट्रेडर्स के मूड के चलते शेयर मार्केट में अच्छी-खासी तेजी आ रही होती है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता। आपके पास जिन सेक्टर्स के शेयर हैं, वहां तेजी नहीं आने या आपके पोर्टफोलियो के शेयरों में खरीदारी नहीं आने से ऐसा हो सकता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो के शेयर बेकार हैं। रोज पोर्टफोलियो चेक करने वाले लोग ऐसे में FOMO का शिकार हो जाते हैं और जल्दबाजी में पोर्टफोलियो में बदलाव कर देते हैं, जिससे उनका लॉन्ग टर्म के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो जाता है।