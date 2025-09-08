8वें वेतन आयोग के चेयरमैन-सदस्य के नाम का ऐलान कब तक? केंद्रीय मंत्री ने कर दिया ऐलान

सरकारी कर्मचारियों के हित में विशेष रूप से काम करने वाले Government Employees National Confederation (GENC) ने इस मुद्दे को सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी। एक उच्चस्तरीय बैठक में GENC के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री के सामने कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें प्रमुख रूप से 8वें वेतन आयोग की जल्द घोषणा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, नियुक्ति कोटा बढ़ाने की मांग, चिकित्सा सुविधा में सुधार और अन्य डिमांड शामिल थीं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने न केवल इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया, बल्कि साथ ही कहा कि राज्य सरकारों से परामर्श करके वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा जल्द होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि इस दिशा में सकारात्मक बातचीत पहले से चल रही है और शीघ्र ही चेयरमैन और सदस्यों के नामों की घोषणा सरकार कर देगी।