Dream11, MPL और Zupee ने लिया यह बड़ा फैसला, करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा असर

ऑनलाइन गेमिंग बिल आने से गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। इस बिल के आने के बाद भारत की टॉप रियल-मनी गेमिंग कंपनियों ने जो फैसला लिया है, उसका असर करोड़ों ग्राहकों पर पड़ेगा। ड्रीम11 की मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्सक्राफ्ट, एमपीएल और जूपी ने कथित तौर पर अपने प्लेटफॉर्म्स पर कॉन्टेस्ट्स और पैसे वाले गेम्स को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है।
इस हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका ऑनलाइन गेमिंग बिल ऑनलाइन मनी गेम्स के सभी रूपों पर बैन लगाने का प्रयास करता है। ऑनलाइन मनी गेम्स को ऐसे खेलों के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां यूजर्स जीतने की उम्मीद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पैसा डिपॉजिट करते हैं। इसके साथ ही, बिल का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना भी है।
ड्रीम11 ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट में कहा, 'बिल के पास होने के बाद कैश गेम्स और कॉन्टेस्ट्स को बंद कर दिया गया है।' मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रीम स्पोर्ट्स ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किए गए एक नए फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप ‘ड्रीम पिक्स’ के साथ-साथ अपने कैजुअल आरएमजी ऐप ‘ड्रीम प्ले’ पर सभी ‘पे टू प्ले’ प्रतियोगिताओं को रोक दिया है। ऐप पर एक नोटिस में कहा गया है, "हाल ही में ‘ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 का संवर्धन और विनियमन’ से संबंधित घटनाक्रम को देखते हुए, हम अपने प्लेटफॉर्म पर सभी ‘पे टू प्ले’ फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को रोक रहे हैं। आपका अकाउंट बैलेंस सेफ है और आप इसे ड्रीम11 ऐप से निकाल सकते हैं।"
एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री सोर्सेस का हवाला देते हुए कहा गया कि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अपने प्रमुख ऐप ड्रीम11 पर Paid Contests को सस्पेंड कर देने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को ड्रीम11 ऐप पर यह दिखाया गया था कि एक टीम बनाने और "पुरस्कार पूल" में शामिल होने के लिए 29 रुपये जितनी कम राशि लगती है, जिसे बाद में हजारों विजेताओं के बीच विभाजित किया जाता है, जिसमें टॉप पेमेंट 3 लाख रुपये होता है।
पिचबुक के आंकड़ों के अनुसार, ड्रीम11 की वैल्यूएशन 8 बिलियन डॉलर है। जबकि इस सेक्टर के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) की वैल्यूएशन 2.3 बिलियन डॉलर है। बता दें कि जुलाई 2023 में ड्रीम11 को तीन साल के लिए भारत का मुख्य प्रायोजक नामित किया गया था, जिसका लोगो टीम इंडिया की जर्सी पर लगा हुआ था।
एमपीएल ने कहा है कि वह सभी आरएमजी ऑफरिंग्स सस्पेंड कर रही है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "अब नए डिपॉजिट्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ग्राहक अपना बैलेंस आसानी से निकाल सकेंगे।" प्रवक्ता ने आगे कहा, "हमारा ध्यान हमेशा बिजनेस मॉडल की परवाह किए बिना दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी गेमिंग प्लेटफॉर्म बनने पर रहा है।"
बेंगलुरु बेस्ड गेम्सक्राफ्ट ने कहा कि वह अपने rummy ऐप्स, जिसमें RummyCulture भी शामिल है, पर Add Cash और Gameplay services को रोक रहा है। वहीं, जूपी ने भी अपनी पैसे वाली सेवाएं बंद कर दी हैं। कंपनी ने कहा कि लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नेक्स एंड लैडर्स, और ट्रम्प कार्ड मेनिया जैसे मुफ्त गेम उपलब्ध रहेंगे।