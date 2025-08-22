Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Dream11, MPL और Zupee ने लिया यह बड़ा फैसला, करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा असर

Online Gaming Bill में ऑनलाइन मनी गेम्स को ऐसे खेलों के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां यूजर्स जीतने की उम्मीद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पैसा डिपॉजिट करते हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 22, 2025

Online Gaming Bill
ड्रीम11 ने पैसे वाले गेम्स को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। (PC: Gemini)

ऑनलाइन गेमिंग बिल आने से गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। इस बिल के आने के बाद भारत की टॉप रियल-मनी गेमिंग कंपनियों ने जो फैसला लिया है, उसका असर करोड़ों ग्राहकों पर पड़ेगा। ड्रीम11 की मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्सक्राफ्ट, एमपीएल और जूपी ने कथित तौर पर अपने प्लेटफॉर्म्स पर कॉन्टेस्ट्स और पैसे वाले गेम्स को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है।

क्या है ऑनलाइन गेमिंग बिल?

इस हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका ऑनलाइन गेमिंग बिल ऑनलाइन मनी गेम्स के सभी रूपों पर बैन लगाने का प्रयास करता है। ऑनलाइन मनी गेम्स को ऐसे खेलों के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां यूजर्स जीतने की उम्मीद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पैसा डिपॉजिट करते हैं। इसके साथ ही, बिल का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना भी है।

ये भी पढ़ें

क्या दोस्ती में दगा दे रहा चीन? ऊपर से मीठी-मीठी बातें और पीछे से कर दिया यह खेल
कारोबार
Foxconn Engineers Recall

ड्रीम11 ने ‘पे टू प्ले’ प्रतियोगिताओं को रोका

ड्रीम11 ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट में कहा, 'बिल के पास होने के बाद कैश गेम्स और कॉन्टेस्ट्स को बंद कर दिया गया है।' मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रीम स्पोर्ट्स ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किए गए एक नए फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप ‘ड्रीम पिक्स’ के साथ-साथ अपने कैजुअल आरएमजी ऐप ‘ड्रीम प्ले’ पर सभी ‘पे टू प्ले’ प्रतियोगिताओं को रोक दिया है। ऐप पर एक नोटिस में कहा गया है, "हाल ही में ‘ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 का संवर्धन और विनियमन’ से संबंधित घटनाक्रम को देखते हुए, हम अपने प्लेटफॉर्म पर सभी ‘पे टू प्ले’ फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को रोक रहे हैं। आपका अकाउंट बैलेंस सेफ है और आप इसे ड्रीम11 ऐप से निकाल सकते हैं।"

Paid Contests को सस्पेंड करने की तैयारी

एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री सोर्सेस का हवाला देते हुए कहा गया कि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अपने प्रमुख ऐप ड्रीम11 पर Paid Contests को सस्पेंड कर देने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को ड्रीम11 ऐप पर यह दिखाया गया था कि एक टीम बनाने और "पुरस्कार पूल" में शामिल होने के लिए 29 रुपये जितनी कम राशि लगती है, जिसे बाद में हजारों विजेताओं के बीच विभाजित किया जाता है, जिसमें टॉप पेमेंट 3 लाख रुपये होता है।

8 अरब डॉलर है वैल्यूएशन

पिचबुक के आंकड़ों के अनुसार, ड्रीम11 की वैल्यूएशन 8 बिलियन डॉलर है। जबकि इस सेक्टर के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) की वैल्यूएशन 2.3 बिलियन डॉलर है। बता दें कि जुलाई 2023 में ड्रीम11 को तीन साल के लिए भारत का मुख्य प्रायोजक नामित किया गया था, जिसका लोगो टीम इंडिया की जर्सी पर लगा हुआ था।

MPL ने सभी पैसे वाले खेल सस्पेंड किए

एमपीएल ने कहा है कि वह सभी आरएमजी ऑफरिंग्स सस्पेंड कर रही है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "अब नए डिपॉजिट्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ग्राहक अपना बैलेंस आसानी से निकाल सकेंगे।" प्रवक्ता ने आगे कहा, "हमारा ध्यान हमेशा बिजनेस मॉडल की परवाह किए बिना दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी गेमिंग प्लेटफॉर्म बनने पर रहा है।"

गेम्सक्राफ्ट, जूपी ने क्या कहा?

बेंगलुरु बेस्ड गेम्सक्राफ्ट ने कहा कि वह अपने rummy ऐप्स, जिसमें RummyCulture भी शामिल है, पर Add Cash और Gameplay services को रोक रहा है। वहीं, जूपी ने भी अपनी पैसे वाली सेवाएं बंद कर दी हैं। कंपनी ने कहा कि लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नेक्स एंड लैडर्स, और ट्रम्प कार्ड मेनिया जैसे मुफ्त गेम उपलब्ध रहेंगे।

ये भी पढ़ें

खत्म हो जाएंगे 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब, केंद्र के प्रपोजल को GoM ने दी मंजूरी, जानिए क्या-क्या होगा सस्ता
कारोबार
GST Reforms

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Aug 2025 02:42 pm

Published on:

22 Aug 2025 02:41 pm

Hindi News / Business / Dream11, MPL और Zupee ने लिया यह बड़ा फैसला, करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा असर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.