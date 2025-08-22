Dream11, MPL और Zupee ने लिया यह बड़ा फैसला, करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा असर

ड्रीम11 ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट में कहा, 'बिल के पास होने के बाद कैश गेम्स और कॉन्टेस्ट्स को बंद कर दिया गया है।' मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रीम स्पोर्ट्स ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किए गए एक नए फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप ‘ड्रीम पिक्स’ के साथ-साथ अपने कैजुअल आरएमजी ऐप ‘ड्रीम प्ले’ पर सभी ‘पे टू प्ले’ प्रतियोगिताओं को रोक दिया है। ऐप पर एक नोटिस में कहा गया है, "हाल ही में ‘ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 का संवर्धन और विनियमन’ से संबंधित घटनाक्रम को देखते हुए, हम अपने प्लेटफॉर्म पर सभी ‘पे टू प्ले’ फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को रोक रहे हैं। आपका अकाउंट बैलेंस सेफ है और आप इसे ड्रीम11 ऐप से निकाल सकते हैं।"