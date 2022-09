एलन मस्क के वकील ने ट्वीटर पर लगाए गंभीर आरोप, व्हिसलब्लोअर को चुप रहने के लिए दिए 7 मिलियन डॉलर

एलन मस्क के वकील ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'ट्वीटर' पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्वीटर ने व्हिसलब्लोअर को चुप रहने के लिए 70 लाख डॉलर का पेमेंट किया है। इस व्हिसलब्लोअर ने ट्विटर के परिचालन में आ रही समस्याओं के बारे में सवाल किया था।

ट्विटर और एलन मस्क के बीच 44 अरब डॉलर के डील टूटने के बाद दोनों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। ट्वीटर ने एलन मस्क पर डील रद्द करने पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए केस किया है, जिसकी सुनवाई के दौरान एलन मस्क के वकील ने 'ट्वीटर' पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एलन मस्क के वकील एलेक्स स्पिरो ने कोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्वीटर ने व्हिसलब्लोअर को चुप रहने के लिए 7 मिलियन डॉलर किया है।

Elon Musk's lawyer made serious allegations against Twitter, whistleblower was given $ 7 million to keep quiet