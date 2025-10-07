साल 2026 में कर्मचारियों का होगा अच्छा इंक्रीमेंट, जानिए किस सेक्टर में कितनी बढ़ेगी सैलरी

2026 में जॉब मार्केट के लिए अच्छे संकेत है। (PC: Gemini)
भारत में साल 2026 में सैलरी में 9 फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद की जा रही है। यह साल 2025 में दर्ज की गई 8.9 फीसदी की वृद्धि से अधिक है। यह ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद मजबूत जॉब मार्केट को दर्शाता है। एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। एओन पीएलसी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) जैसे सेक्टर में सबसे अधिक सैलरी बढ़ोतरी देखी जाएगी।
रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां सैलरी में 10.9 फीसदी की वृद्धि कर सकती हैं। जबकि एनबीएफसी में वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ऑटोमोटिव और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे अन्य उद्योगों में 9.6 फीसदी, इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विस में 9.7 फीसदी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में 9.2 फीसदी, रिटेल में 9.6 फीसदी और लाइफ साइंस में 9.6 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है।
यह वेतन वृद्धि केमिकल्स में 8.8 फीसदी, ई-कॉमर्स में 9.2 फीसदी, एफएमसीजी में 9.1 फीसदी, वैश्विक क्षमता केंद्रों में 9.5 फीसदी, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट में 9.4 फीसदी, बैंकिंग में 8.6 फीसदी और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज में 6.8 फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद है।
एओन के अनुसार, भारत की मजबूत घरेलू खपत, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और सहायक नीतिगत उपाय व्यवसायों को विकास और स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। एओन में पार्टनर और रिवॉर्ड कंसल्टिंग लीडर रूपांक चौधरी ने कहा, "रियल एस्टेट और एनबीएफसी जैसे प्रमुख क्षेत्र टैलेंट इन्वेस्टमेंट में अग्रणी हैं। कंपनियां वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी सस्टेनेबल ग्रोथ और वर्कफोर्स स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए पारिश्रमिक के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रही हैं।"
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नौकरी छोड़ने की दर धीरे-धीरे कम होकर 2025 में 17.1 प्रतिशत हो गई है, जो 2024 में 17.7 प्रतिशत और 2023 में 18.7 प्रतिशत थी। यह एक अधिक स्टेबल टैलेंट लैंडस्केप की ओर इशारा करता है, जहां कंपनियां कर्मचारियों को बनाए रखने और भविष्य के लिए एक मजबूत वर्कफोर्स बनाने के लिए अपस्किलिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम में निवेश करने में सक्षम हो रही हैं।
(आईएएनएस की रिपोर्ट)
