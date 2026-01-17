PF निकालना होगा और आसान, जल्द ही UPI से सीधे खाते में आएंगे पैसे

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) देश के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा का अहम आधार है। अब तक PF से पैसा निकालने की प्रक्रिया को समय लेने वाली और कागजी औपचारिकताओं से जुड़ी माना जाता रहा है। इसी को आसान बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक बड़े डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है। नए सिस्टम के तहत भविष्य में कर्मचारी UPI के जरिए सीधे PF का पैसा निकाल सकेंगे, जिससे क्लेम प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अप्रैल 2026 से यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत सदस्य अपने रजिस्टर्ड UPI आईडी के माध्यम से आंशिक PF निकासी कर सकेंगे। पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा और लंबी प्रोसेस से छुटकारा मिलेगा। इस बदलाव का मकसद डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाना और कर्मचारियों को तुरंत राहत देना है।
प्रस्तावित सिस्टम के तहत PF खाते को सीधे UPI से जोड़ा जाएगा। सदस्य अपने UPI पिन का उपयोग कर सुरक्षित तरीके से PF निकासी का अनुरोध कर पाएंगे। तय न्यूनतम राशि PF खाते में बनी रहेगी, जबकि आवश्यक रकम तुरंत बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खाते में पैसा पहुंचते ही कर्मचारी डिजिटल पेमेंट, एटीएम या डेबिट कार्ड के माध्यम से इसका उपयोग कर सकेंगे। इससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया कहीं अधिक तेज हो जाएगी।
पहले ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से अधिकतम एक लाख रुपये तक की निकासी की सुविधा थी, जिसे अब बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इससे बीमारी, शिक्षा, विवाह या मकान खरीद जैसी जरूरतों में समय पर सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा अक्टूबर 2025 से आंशिक निकासी के नियमों को भी सरल किया गया है। अब जटिल शर्तों के बजाय जरूरत आधारित श्रेणियां तय की गई हैं, जिससे सदस्यों के लिए प्रक्रिया और आसान हो गई है।
इस नए सिस्टम से करीब आठ करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बिना ज्यादा दस्तावेज और देरी के PF का पैसा मिलना कर्मचारियों की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाएगा। कोविड काल में शुरू हुई ऑनलाइन और तेज सेटलमेंट प्रक्रिया से मिले अनुभव के आधार पर इस सिस्टम को और बेहतर बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालना (PF Withdrawal via UPI) कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।
