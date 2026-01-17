17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

PF निकालना होगा और आसान, जल्द ही UPI से सीधे खाते में आएंगे पैसे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। इससे PF क्लेम प्रक्रिया तेज, आसान और डिजिटल होगी। कर्मचारियों को सीधे बैंक खाते में पैसा मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 17, 2026

EPFO link UPI

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) देश के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा का अहम आधार है। अब तक PF से पैसा निकालने की प्रक्रिया को समय लेने वाली और कागजी औपचारिकताओं से जुड़ी माना जाता रहा है। इसी को आसान बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक बड़े डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है। नए सिस्टम के तहत भविष्य में कर्मचारी UPI के जरिए सीधे PF का पैसा निकाल सकेंगे, जिससे क्लेम प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी।

नई सुविधा क्या है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अप्रैल 2026 से यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत सदस्य अपने रजिस्टर्ड UPI आईडी के माध्यम से आंशिक PF निकासी कर सकेंगे। पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा और लंबी प्रोसेस से छुटकारा मिलेगा। इस बदलाव का मकसद डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाना और कर्मचारियों को तुरंत राहत देना है।

नई व्यवस्था कैसे काम करेगी

प्रस्तावित सिस्टम के तहत PF खाते को सीधे UPI से जोड़ा जाएगा। सदस्य अपने UPI पिन का उपयोग कर सुरक्षित तरीके से PF निकासी का अनुरोध कर पाएंगे। तय न्यूनतम राशि PF खाते में बनी रहेगी, जबकि आवश्यक रकम तुरंत बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खाते में पैसा पहुंचते ही कर्मचारी डिजिटल पेमेंट, एटीएम या डेबिट कार्ड के माध्यम से इसका उपयोग कर सकेंगे। इससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया कहीं अधिक तेज हो जाएगी।

निकासी सीमा में बदलाव

पहले ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से अधिकतम एक लाख रुपये तक की निकासी की सुविधा थी, जिसे अब बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इससे बीमारी, शिक्षा, विवाह या मकान खरीद जैसी जरूरतों में समय पर सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा अक्टूबर 2025 से आंशिक निकासी के नियमों को भी सरल किया गया है। अब जटिल शर्तों के बजाय जरूरत आधारित श्रेणियां तय की गई हैं, जिससे सदस्यों के लिए प्रक्रिया और आसान हो गई है।

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा

इस नए सिस्टम से करीब आठ करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बिना ज्यादा दस्तावेज और देरी के PF का पैसा मिलना कर्मचारियों की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाएगा। कोविड काल में शुरू हुई ऑनलाइन और तेज सेटलमेंट प्रक्रिया से मिले अनुभव के आधार पर इस सिस्टम को और बेहतर बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालना (PF Withdrawal via UPI) कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Budget 2026: UPI से पेमेंट पर क्या नए बजट के बाद लगेगी फीस?
कारोबार
upi budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 10:55 am

Hindi News / Business / PF निकालना होगा और आसान, जल्द ही UPI से सीधे खाते में आएंगे पैसे

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

इनकम टैक्स पर बड़ी राहत मुश्किल, न्यू रिजीम में होंगे ये बदलाव!

Income tax changes Budget 2026
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोना चांदी के भाव में मिला जुला रुझान, घरेलू बाजार में मामूली बदलाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

बजट का मार्केट पर तुरंत दिखेगा असर, 1 फरवरी को छुट्टी वाले दिन भी होगी ट्रेडिंग

BSE NSE trading on 1 February
कारोबार

को-फाउंडर को कंपनी से निकाला, एक घंटे में पाई नई नौकरी, OpenAI में की वापसी

barret zoph
कारोबार

AC, TV, EV, मोबाइल और लैपटॉप होने वाले हैं महंगे, क्यों लगेगी कीमतों में आग?

AC Price Hike:
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.