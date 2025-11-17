Financial Planning Tips: खर्च, कर्ज, बचत और फ्यूजर को लेकर हैं परेशान? 70/10/10/10 फॉर्मूले से सब हो जाएगा सेट, नहीं रहेगी पैसों की कमी

आपकी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने और कुछ आराम के खर्चों को आप अपनी 70% आय के भीतर ही रखें। इसमें किराया, किराने का सामान, यूटिलिटीज, बीमा, बच्चों की देखभाल ये सब जरूरी चीजें हैं, जिन पर आपका खर्च होना ही होना है। इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट पर खर्च को भी इसी में शामिल कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज का सब्सक्रिप्शन भी आप इसमें रख सकते हैं। मगर आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि यह खर्च इस सीमा से बाहर हो रहा है तो खर्चों पर निगरानी रखें और उसकी कटौती करें, ताकि वो इस तय सीमा के भीतर ही रहें। अगर आपने ये कर लिया तो बचत और निवेश पर दबाव नहीं आएगा और आप चिंतामुक्त रहेंगे।